Döbriacher Akrobatinnen im Medaillenregen

12.01.2017, 12:19 Uhr

Turnerinnen nahmen 18 Medaillen bei Landesmeisterschaft mit nach Hause.

RADENTHEIN. Bei der Landesmeisterschaft der Sportakrobatik in der Sporthalle in Feldkirchen ging es heiß her. Begleitet, trainiert und betreut von den Vereinstrainerinnen Heidi Neubauer und Mojca Aschbacher kämpften sich die Mädels durch die Bewerbe. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Von über 200 Teilnehmerinnen konnten die Kinder der Akrobatikgruppe Döbriach von 60 Medaillen 18 ihr Eigen nennen.

Leistungen zeigen

Viele Akrobatinnen in der Region

Die SGS Spittal, Sektion Sportakrobatik, arbeitet seit einigen Jahren mit der Volksschule Döbriach zusammen. Im Alter von fünf bis 15 Jahren werden unterschiedlich anspruchsvolle akrobatische Übungen erlernt, gefestigt und bei Auftritten am Döbriacher Markt und bei den Landesmeisterschaften in Sportakrobatik zur Schau gestellt.Finanziell unterstützt wird dieses Vorhaben schon seit der ersten Stunde von Bürgermeister Michael Maier, der die Kosten für den Turnsaal übernimmt und sich immer gesprächsbereit zeigt, wenn es um die Anschaffung neuer Matten bzw. Anzüge geht. Auch der Tourismusverband Radenthein- Döbriach ist ein fixer Kooperationspartner der Akrobatikgruppe.Etliche Schulen aus dem ganzen Bundesland nahmen an der Meisterschaft teil: Die NMS Radenthein war mit sechs Mädels aus den 1., 3., und 4. Klassen, das BG Spittal mit drei Mädchen und das BRG Spittal mit vier Teilnehmerinnen, in den anspruchsvollen Wertungen Silber, Gold, Trio Silber und Trio Top Gold, am Start.Interessierte können dienstags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr beim Training in der VS Döbriach vorbeischauen.