"Es fehlt an Schnee und an den Sponsoren"

14.12.2016, 11:09 Uhr

Peter Heilinger, Rodel-Koryphäe, will den Sport wieder ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Rodeln als Lohn

SPITTAL (ven). Peter Heilinger hat eine Leidenschaft: Das Naturbahnrodeln. Er will den fast vergessenen Sport wieder populär machen. Das Problem: Es fehlt einerseits an Schnee und Eis, andererseits an genügend Sponsoren.Heilinger ist gebürtiger Mauthbrückner, kam mit zwölf Jahren zum Sport, damals noch beim Atus Ferndorf. "Ich bin von der Schule nach Hause, habe beim Gasthof Mauthner mitgearbeitet, als Lohn durfte ich auf der Zlaner Landesstraße in einem Doppelsitzer runterfahren. Das hat mir imponiert", so Heilinger.

Seine Eltern waren dagegen, mit Biegen, Brechen und mit Überzeugungskraft eines Funktionärs aus Ferndorf durfte er sein erstes Rennen auf der Tragailer Straße fahren und landete prompt auf dem vierten Platz. Seit 1964 fuhr er also für den Atus Ferndorf landauf, landab Rennen. "Bis ins Lavanttal war es eine Weltreise, die Hochburg des Sports war damals im Lesachtal", erinnert er sich.1975 war er Sektionsleiter, 1977 absolvierte er die Kampfrichterprüfung für den ÖAV national. Sein letztes Rennen fuhr er 1991 in Bulgarien - mit 35 Jahren in der Seniorenklasse. 1994 erreichte er die internationale Lizenz und wurde aufgrund seiner Erfahrung auch international eingesetzt. "1996 saß ich in Kanada bei den nordamerikanischen Meisterschaften in der Jury, auch beim Europacup. Das letzte Highlight in Kärnten war 2002 als Rennleiter in Frantschach/St. Gertraud", erinnert er sich.Fünf Jahre lang war er inaktiv, 2012 habe man ihn "wiederentdeckt. Es haben große Umstrukturierungen stattgefunden." 2014 wurde der Juniorenweltcup gegründet. "Es sollte eine Aufwertung sein und man bat mich, vier bis sechs Rennen pro Saison als technischer Delegierter zu begleiten. Seine Aufgaben dabei: Kontrolle der Bahn auf Sicherheitsbestimmungen und Letztverantwortlichkeit für die Durchführung in Punkto Sicherheit und Sportgerät.Nun sei man immer wieder auf Sponsorensuche. "Es wurde ein wichtiger Schritt gesetzt, dass der Sport wieder populär wird." In Kärnten gab es über 20 aktive Vereine, derzeit sind es zwar 25, davon aber alle bis auf zwei inaktiv. "In Rangersdorf gibt es noch Sportrodler, aber das Gerät ist dort ein anderes als bei den Rennrodlern", erklärt er. Der Hauptverein sei der RC Mondi Frantschach, der mit fünf Rodlern noch aktiv sei.Ein großes Problem sei das Klima. "Bis 1985 war es kein Problem, in 500 Metern Seehöhe Bahnen anzulegen. Heute schon." Heute müsse man auf Kunstschnee zurückgreifen, das sei finanziell sehr schwierig. Auch der Rodelnachwuchs ließe auf sich warten. "Der Großteil der Jugend will sich auch nicht mehr anstrengen", hat er den Eindruck. Preislich sei man bei rund 2.000 Euro für einen Rodel, zusätzlich brauche man noch zwei bis drei Paar Schienen zu je rund 600 Euro. "Die Spitze im Sport kommt von der Breite, doch die Breite fehlt. Vereine sind vorhanden, doch sie können nichts tun", bemängelt er. In Südtirol, Tirol und der Steiermark funktioniere der Sport ganz gut, in Kärnten sei die Situation "ganz schlecht".Ein weiterer wichtiger Punkt seien fehlende Sponsoren. "Die Bahnen sind immer im Wald, und müssen nun auch immer höher angelegt werden. Den Zuseher interessiert das nicht mehr, aber davon lebt der Sport und das ist auch für die Sponsoren ausschlaggebend", erklärt er. "Der Sport ist nicht mehr so interessant, das Festzelt schon." Heilinger wünscht sich deshalb, dass man mit der Infrastruktur in die Nähe der Zuseher kommen könnte. "Oft ist es nur ein paar Tage lang möglich, eine Bahn herzurichten. Man muss überlegen, mit einem Skigebiet zusammenzuarbeiten."Fotos: privat