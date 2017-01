No Borders Cup in Bad Kleinkirchheim voller Erfolg

16.01.2017, 22:26 Uhr

Intersport No Borders Cup lockte große und kleine Langläufer.

240 Meter Differenz

BAD KLEINKIRCHHEIM. Bei Kaiserwetter und klirrender Kälte ging die erste Cupveranstaltung dieses Jahres auf der neuen weltcuptauglichen Langlaufstrecke in Bad Kleinkirchheim über die Bühne.Eine bestens präparierte Loipe mit einer Höhendifferenz auf zehn Kilometern von 240 Metern macht so manchen Läufern Schwierigkeiten und zeigt dem einen oder anderen auch seine körperlichen Grenzen. Aber die meisten Teilnehmer schwärmten von der abwechslungsreichen Strecke."Von den 450 Teilnehmern sind rund 80 Prozent Jugendliche, was wir auf eine gute Nachwuchsarbeit in den einzelnen Vereinen zurückführen können", so Ingeborg Fritzer, verantwortlich für das Marketing des Skiclubs Bad Kleinkirchheim.Die Kleinsten liefen mit einer ansteckenden Begeisterung die 1,1 Kilometer lange „Bambinistrecke“ in nur sieben Minuten.

Völkerverbindend

Die Tagesbeste bei den Damen Anita Klemencic kommt aus Slowenien (TSK Triglav Kranj). Bei den Herren läuft die Strecke von 9,9 Kilometer ebenfalls aus Slowenien CRV Benjamin vom SC Planica.Dieser Vergleichskampf zwischen den Ländern Italien, Slowenien und Österreich auf sehr hohem Niveau habe nicht nur gezeigt, wie wichtig es sei, mit den Kindern von klein auf schon spielerisch aber professionell Sport zu betreiben, sondern es sei ein Sportevent mit einem völkerverbindenden Charakter.