ServusTV Alpenpokal: Das Achtelfinale

15.01.2017, 12:58 Uhr

Weitschuss-Rekord von Bernhard Patschg erneut von ihm selbst eingestellt.

WEISSENSEE (ven, ak). Der ServusTV Alpenpokal, das größte Eisstockturnier Europas, ist am zweiten Finaltag am Kärntner Weissensee besonders spannend. Bereits am Samstag konnte ein Weltrekord aufgestellt werden. Den zahlreichen Besuchern wird auf der Eisfläche auch ein besonderes Rahmenprogramm geboten, von Husky-Schlittenfahrten über Eisstockdrechsler, den Servus Marktplatz sowie eine Minigolfbahn aus Schnee und Eis, live Eisskulpturen-Schnitzen und vieles mehr.

Strobls Team ausgeschieden

Die Achtelfinale sind spannend

Einzug ins Viertelfinale

Neuer Rekord

Fritz Strobl stellte sich zur Signierstunde zur Verfügung, seine Mannschaft hat in der Bezirksausscheidung in Seeboden gegen das Damen-Team seiner Frau Bettina verloren. "Anstandshalber", wie er im Servus-Interview betonte. Das Team von Thomas Morgenstern hat sich für das Finale am Weissensee auch nicht qualifizieren können.Eröffnet wurden die Partien des Achtelfinales von einer spektakulären Feuershow am Eis. Die 16 Teams, die den Final-Sonntag des "Servus Alpenpokal" in Angriff nehmen, sind:Gschwentner und Co (Tirol), 118 Punkte in der GruppenphaseESV-Krottendorf 1 (Steiermark), 107 PunkteHarald Hager (Salzburg), 105 PunkteWanger Eisstöckler (Niederösterreich), 101 PunkteGedersberger (Steiermark), 78 PunkteHard-Rock (Vorarlberg), 77 PunkteDie Alhoer Knappen (Burgenland), 76 PunkteHawei (Oberösterreich), 75 PunkteESC Solothurn (Schweiz), 107 PunkteFC Penzing (Deutschland), 105 PunkteMAFO Systemtechnik (Deutschland), 103 PunktePeiting I (Deutschland), 100 PunkteASV Teis (Italien), 84 PunktePeiting II (Deutschland), 82 PunkteSSV Naturns (Italien), 73 PunkteSwiss Thurgau (Schweiz), 68 PunkteBei Minusgraden aber strahlend blauem Himmel treten im Achtelfinale als erstes die Teams Steiermark 1 gegen Oberösterreich 3 sowie auf der Bahn daneben Deutschland 2 gegen Schweiz 5 an. Oberösterreich 3 konnte sich mit 10 Punkten durchsetzen, genauso wie Deutschland 2 mit acht, das Spiel war bis zum letzten Schuss offen.Als nächstes matchen sich Vorarlberg gegen Salzburg 3, zeitgleich treten Deutschland 4 und Italien 3 gegeneinander an. Salzburg 3 gewinnt die Partie mit 22 zu 0 Punkten, Deutschland 4 und Italien 3 erzielten jeweils 12 Punkte, beim Stechen holte sich Italien den Einzug ins Viertelfinale.Niederösterreich gegen Steiermark 3 und Schweiz 1 gegen Italien fünf sind als nächstes an der Reihe. Die Steirer punkten mit 18 Zähler, die Niederösterreicher gehen mit 0 Punkten leer aus. Die Italiener ziehen mit 10 Punkten ins Viertelfinale ein, für Schweiz 1 ist das Turnier mit 6 Punkten hier zu Ende.Die letzten Partien des Achtelfinales bestreiten Tirol gegen Burgenland auf Bahn 1, parallel dazu auf Bahn 2 versuchen Deutschland 1 und Deutschland 5, sich gegenseitig "aus der Bahn zu werfen". Nach drei Runden gab es bei beiden Partien Gleichstand, Tirol konnte sich mit 13 Punkten gegen das Burgenland mit 5 durchsetzen.Auf der Parallelbahn matchen sich die zwei Teams aus Deutschland, dort gewinnen Deutschland 5 mit 17 Punkten, die Gegner unterliegen mit 5 Punkten.Nach einem mehr als spannenden Achtelfinale steht also fest: Das Viertelfinale bestreiten die Teams von Oberösterreich 3 gegen Salzburg 3, Deutschland 2 gegen Italien 3, Steiermark 3 gegen Tirol und Italien 5 gegen Deutschland 5.Bernhard Patschg konnte seinen eigenen, am Samstag aufgestellten Rekord von 447,29 Metern erneut übertreffen. Sage und schreibe 465,47 Meter auf der Prefa Weitschussbahn waren es heute, Sonntag.