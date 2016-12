BFC: "Und jetzt erst recht!"

14.12.2016, 11:06 Uhr

Das BFC lud zum interessanten Diskussionsabend über weibliche Strategien im Job ein.

Netzwerken und Grenzen

SPITTAL (ven). Das Business Frauen Center (BFC) lud zur interessanten Diskussion mit Brigitte Stocker (Tageszentrum Mölltal) und Svenja Gaubatz (Affenberg Landskron) in die Drautalperle ein. Thema: "Kärntner Leuchttürme in weiblicher Hand".In intimen Rahmen plauderten die beiden starken Frauen über ihren beruflichen Werdegang und beantworteten Fragen zur Karrieregestaltung. Besonderes Thema waren dabei die Nützlichkeit von Netzwerken und eigene Grenzen. "Die Grenzen des anderen müssen nicht meine Grenzen sein", so Stocker. "Gerade wir Frauen helfen uns zu wenig", ergänzt sie.

Mehr Freiheiten

Höhere Ziele stecken

Gaubatz hat da eine andere Herangehensweise: "Ich nehme niemanden zu ernst, mich selbst auch nicht. Man muss was aushalten und geduldig sein. Ich denke nicht über das Problem, sondern über die Lösung dessen nach." Außerdem müsse man den Menschen und Mitarbeitern mehr Freiheiten geben und sich entwickeln lassen.Der Ausblick in die Zukunft ist positiv. "Wir haben hier einen Tabula Rasa. Wenn etwas schief geht, kommen wir Frauen. Wenn wir uns zusammentun, können wir so viel schaffen", sind sich beide einig. Außerdem: "Man muss sich Ziele stecken, die etwas höher sind. Das Gehirn möchte diese Lücken schließen. Ein wertvoller Trick", so Stocker.