Champignonzucht verlässt das Lurnfeld

02.12.2016, 15:21 Uhr

Seit 26 Jahren ist die Champignonzucht von Familie Gassner im Lurnfeld, nun verlassen sie den Standort.

Finanzielle Probleme

PUSARNITZ (aju). Zusätzlich zu den weißen und braunen Champignons produziert Familie Gassner auch Kräuterseitlinge, Austernpilze und Shitaki. Das Geschäft an sich läuft gut, trotzdem hat sich die Familie nun entschieden, ihren Hauptstandort nach Brückl zu verlegen.Der Grund für den Standortwechsel ist wie so oft ein finanzieller: "Leider hatten wir eine schlechte Beratung in Steuerfragen. So kam es zu einer Steuernachzahlung von 120.000 Euro", erklärt Günter Gassner, "im Jahr 2013 kam deshalb bereits der Konkursbescheid. Danach gründeten wir eine pauschalierte Landwirtschaft für die Produktion und eine Vertriebsfirma für unsere Pilze." Schließlich kam es danach zur Zwangsversteigerung des Gebäudes mit einem Schätzwert von 450.000 Euro. Nachdem aber niemand bereit war, den Ausrufungspreis von 225.000 Euro in das Gebäude in Pusarnitz zu investieren, ist die Zukunft des Gebäudes noch in der Schwebe.

Gegenangebot

Neue Perspektiven

Verkauf in ganz Kärnten

"Ich habe der Bank ein Angebot für die Räumlichkeiten gemacht, darauf wollte aber niemand eingehen", sagt Gassner. Wozu das Gebäude verwendet werden könnte, dazu hätte er aber schon einige Vorschläge. "Sollte ich den Zuschlag bekommen, würde mein Sohn hier gerne den Anbau verschiedener neuer Pilzsorten testen. Wenn nicht, könnte ich mir das alte Gebäude mit seinen vielen Halbstöcken, kleinen Räumen und Gemäuern als Gemeinschaftsgebäude für landwirtschaftliche Nutzungen oder als Fischzucht und dergleichen vorstellen", sagt Gassner. Er selbst verlagert die Hauptproduktion der Champignons jedoch mit Frühjahr 2017 an den neuen Standort nach Brückl.Ein weiterer Grund für den Standortwechsel sind vor allem die Räumlichkeiten, die den heutigen Standards nicht mehr entsprechen, da die Anlage selbst bereits über dreißig Jahre alt ist. "Wir müssten sehr viel investieren, da durch die vielen kleinen Räume und die alte Bausubstanz ein gleichmäßiges Klima in jedem Raum nicht zu gewährleisten ist. Auf Dauer wirkt sich das natürlich auch auf die Pilze aus", meint Gassner. Zudem ist ein erheblicher Investitionsstau ein weiterer Grund für fehlende Neuerungen. Außerdem will sich der routinierte Champignonzüchter aus dem selbständigen Vertrieb zurückziehen und sich wieder auf die Haupttätigkeit, die Zucht seiner Champignons konzentrieren. "In Brückl haben wir eine Kooperation mit Kärnten Taufrisch. Sie werden für uns den Vertrieb übernehmen und ich kann, durch die dort neu gebauten Räumlichkeiten, höchste Qualität der Ware gewährleisten", sagt Gassner.Gekauft werden die circa 180 Tonnen Champignons die Gassner jährlich produziert, hauptsächlich von Spar und Kärnten Taufrisch. "Alle Champignons in den Regalen der Spar Märkte in ganz Kärnten und Osttirol stammen von uns. Zusätzlich gehen circa 100 Tonnen jährlich über Kärnten Taufrisch an die Gastronomie", erklärt Gassner. Pro Woche werden in der Firma Gassner derzeit circa 500 Kilogramm Champignons von fünf Mitarbeitern per Hand geerntet. Ein Wachstumszyklus dauert dabei zwischen sechs und acht Wochen. An sechs Tagen in der Woche werden die Pilze aus dem Lurnfeld ausgeliefert.