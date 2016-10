Mein erster bester Studientag

06.10.2016, 11:17 Uhr

Erstmals wurde für den heurigen Semesterstart ein gemeinsamer Kick Off Day für alle Studierenden und Lehrenden am FH Campus Spittal organisiert.

Auf Initiative der neuen Studiengangsleitung Architektur Elisabeth Leitner und den ProfessorInnen Mark Tolson und Ursula Auer wurde für den Semesterstart für alle Studierenden am FH Campus Spittal ein eigenes Programm für einen WELCOME Day erstellt. Mit Kennenlern Aktionen, verschiedenen Aufgabenstellungen, Teamarbeiten und einem gemütlichem gemeinsamen Tafeln konnte ein bunter Studientag geboten werden.

Zusammentreffen am Campus

Ablauf und Benefits

Die Veranstaltung sollte einen informellen Rahmen für die Vernetzung von Studierenden und Lehrenden das Ankommen am Studienort sowie für Kommunikation und Gedankenaustausch bieten. Mit dem Stichwort „Sozialer Campus“ sollten die Themen wie Netzwerken, gemeinsames Tun, voneinander lernen und profitieren im Vordergrund stehen.Synergien zwischen den Berufsfeldern der BauingenieurInnen und ArchitektInnen zu stärken bedeutet für Elisabeth Leitner nicht nur unter einem Dach zu unterrichten bzw. zu studieren sondern die Vernetzung erstmals auf persönlicher Ebene zu beginnen.Das Ziel des Events sollte ein gemeinsames Ankommen im neuen Semester sein - Lehrende kennenzulernen, auf Services der FH Kärnten aufmerksam zu werden, Ansprechpartner persönlich zu begegnen. Das Feedback der Studierenden war durchgängig positiv und für eine Wiederholung im kommenden Jahr wurde der Titel „Mein bester erster Tag“ vorgeschlagen.Begrüßt wurden die Studienbeginner von Studienbereichsleiter Walter Schneider, Worte zur Bionik kamen von Peter Piccottini und Peter Nigst übergab seine Funktion als Studiengangsleiter der Architektur an Elisabeth Leitner.+ Servicestellen und Zusatzangebote (FH Kärnten Sport, Studierendenberatung, Stipstelle, Karriere und Alumni Service) bieten die Möglichkeit sich zu informieren+ Campus-Broschüre wurde verteilt: Zusammenfassung der wichtigsten Informationen für Studierende über das Campusleben+ Gemeinsames Tun: Kochen und Tafel decken & dekorieren+ Gemeinsames Essen an einer großen gemeinsamen Tafel als Ausklang+ Persönliches Kennenlernen und Austausch untereinander und mit ProfessorInnenIm Rahmen der Veranstaltung wurde auch Stiftungsprofessor Alexander Hagner willkommen geheißen.Hier zu den Studienangeboten der FH Kärnten, Campus Spittal: