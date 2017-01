"Privatvermieter sollen sichtbar werden"

13.01.2017, 15:57 Uhr

Der Verband der Privatzimmervermieter ist noch auf Mitgliedersuche. Sie könnten von gemeinsamen Service und Vermarktung profitieren.

Mehr Mitglieder gewünscht

SEEBODEN (ven). Der Privatzimmervermieterverband sucht noch Mitglieder. In Seeboden fand nun mit Obfrau Melita Apovnik, Regionssprecherin Maria Oberwinkler und Sandra Schuster (MTG) eine Info-Veranstaltung statt.Kärntenweit hat der Verband bisher nur 91 Mitglieder, es sollen definitiv mehr werden. "2014 gab es eine Befragung aller Privatvermieter in Kärnten. Es zeigte sich, dass sie gewillt sind, aktiv mitzuarbeiten. Knapp 65 Prozent würden einer Organisation beitreten, der Wunsch nach Beratung und Service sei sehr ausgeprägt", so Apovnik. Die wichtigste gewünschte Maßnahme dabei sei die Online-Vermarktung.

Bis zu 30 Betten

Bewertungen wichtig

E-Tourismus-Seminar

Zu wenig Informationen

Dem Verein beitreten können alle privaten und gewerblichen Vermieter bis zu 30 Betten. "Durch gebündelte Vermarktung könnten mehr Gäste lukriert werden, man wird nach einem bekannten System (Edelweiß) zertifiziert und bekäme auch viele Bildungsangebote und finanzielle Unterstützung für Fotoshootings und Website, sowie Steuer- und Rechtsberatung", zeigt Apovnik die Vorteile einer Mitgliedschaft auf."Die Privatvermieter sollen in Kärnten sichtbar werden", so Oberwinkler. Jahrelang habe man für einen Verband gekämpft. "Hier am Millstätter See sind wir sogar Vorreiter. Wir haben einen Regionssprecher, die meisten Mitglieder und auch einen regelmäßigen Vermieter-Stammtisch, wo man sich vernetzen und austauschen kann", erklärt sie. Oberwinkler und Apovnik betonten auch die Wichtigkeit von Gästebewertungen auf den Buchungsplattformen, sowie generell die Online-Buchbarkeit. "Eine Plattform ist zwar toll, aber der Preis ist dort immer um die jeweilige Vermittlungsprovision höher. Deshalb sollte man auch direkt über die eigene Homepage buchen können", betont Apovnik.Die Bildungsangebote - zum Beispiel zu Housekeeping und Homestaging - wären ebenfalls wichtig und für Mitglieder nützlich. Tourismus-Chef von Seeboden Hellmuth Koch stolz: "Am 15. März findet ein E-Tourismus-Seminar statt, gesponsert vom Hotel Moserhof. Allerdings müssen hier 50 Personen zusammenkommen", erklärt er. Interessierte melden sich bei Koch.Während der Veranstaltung wurden auch Fragen aus dem Publikum beantwortet. Hauptsächlich ging es um Buchungsplattformen und Förderungen. "Es gibt viel zu wenig Informationen, welche Förderungen bei Investitionen in Anspruch genommen werden könnten", so ein Privatvermieter. Apovnik: "Wir haben 300.000 Euro vom Land bekommen. Davon bezahlen wir eine Bürokraft für die Organisation, der Rest sind Fördergelder, die eingesetzt werden können. Aber bitte liebe Vermieter, teilt uns mit, was euch am Herzen liegt und wo ihr Bedarf seht, dann können wir entsprechend handeln!"In Seeboden wurden auch noch zwei Privatvermieter mit jeweils vier "Edelweiß" als Qualitätsgütesiegel ausgezeichnet: Marianne Lessacher (Haus Christophorus) und Michaela Nowak (Haus Nowak).Informationen und Kontakt auf www.kaerntenprivat.at