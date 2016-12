Profi für Kassensysteme in Spittal

11.12.2016, 21:53 Uhr

asut computer ist nun von der Wirtschaftskammer zertifiziert.

Profis für Kassen

SPITTAL. Auf der Suche nach passender Registrierkasse für den Betrieb werden Unternehmer bei asut in Spittal fündig. Die EDV-Profis sind nun auch noch zertifiziert und bieten Lösungen und eine große Auswahl an Registrierkassen.Die Registrierkassenpflicht ist seit geraumer Zeit in aller Munde und sorgt noch immer für Diskussionen. Die Profis von asut computer wissen um die Vorteile eines innovativen Kassensystems. Dabei kommt die Software auch direkt aus dem Hause asut, die Geschäftsführer Siegfried Arztmann und Michael Szirch betonen dabei die einfache Bedienung und flexible Programmierung für jeden Kunden.Dafür hat der Betrieb nun das Zertifikat "Technologieberater für Kassensysteme" von der Wirtschaftskammer verliehen bekommen.