Regionale punkten mit Webshops

14.12.2016, 11:04 Uhr

Buchhändler, Bäckerei und Schlüsseldienst starteten zusätzlichen Vertriebsweg.

Webshop gehört dazu

BEZIRK SPITTAL (ven). Nachdem das Schuhhaus Rieder bereits im August 2014 mit einem Webshop online ging ( wir berichteten ), haben nun auch weitere regionale Händler und Familienbetriebe nachgezogen und sind auf den Vertriebsweg aufgesprungen.Für Johannes Mailänder vom Schlüsseldienst Mailänder hat die Einführung seines Webshops vor allem etwas mit dem Image zu tun: "Ein Webshop gehört heute nun mal zum Auftreten einer Firma dazu. Ebenso wie eine ansprechende Homepage.“ Erstellt wurde die Onlineshop Variante von seinen beiden Söhnen und bietet derzeit verschiedenste Tresorvarianten an. „Trotzdem setzt unsere Firma in erster Linie auf Beratung. Denn wir sind ein Fachbetrieb, der vor allem auf diese Qualitäten aufbaut“, erklärt Mailänder.

Kekse aus dem Internet

Idee von Tochter Anna

Bücher und E-Books

Seit zwei Jahren geplant

Die Bäckerei Weissensteiner ist ebenfalls auf den Online-Zug aufgesprungen. "Der Online-Einkauf findet immer größeren Zuspruch und gerade für uns als 90-jähriger Familienbetrieb ist es sehr wichtig, mit der Zeit zu gehen", so Eva Maria Weissensteiner zur WOCHE. Nutzen sieht sie vorerst vor allem in der Steigerung der Bekanntheit. "Die sozialen Medien bieten ja eine enorme Reichweite, die es zu nutzen gilt!" Nachteile sieht sie derzeit keine, der Online-Einkauf sei ein Zusatzangebot für jene Produkte, die auch über eine längere Haltbarkeit verfügen, wie Kekse, Kletzenbrot, diverse Reindlinge, Cracker, alle hausgemachten Eier- und Dinkelnudelsorten. "Und vor allem auch für unsere beliebten Gutscheine", ergänzt Weissensteiner. "Wir haben aber auch Kunden in Wien, die sich unser Bauern-Brot schicken lassen, weil sie es erst richtig gut finden, wenn es zwei, drei Tage alt ist", schmunzelt sie.Natürlich gäbe es gerade in ihrer Branche viele Mitbewerber, aber für Weissensteiner sei und war wichtig, ihren Kunden bestmögliche regionale Produkte in einem gepflegten, ansprechenden und gemütlichen Ambiente zu bieten - und dazu gehöre nun auch der Online-Shop.Die Idee für den Shop hatte Tochter Anna, die komplette Erstellung und Ausführung lag in ihrer Hand, mit Unterstützung von IT-Spezialist Armin Egger aus Döbriach.Als zusätzliche Service-Leistung sieht auch Barbara Kreiner von der Buchhandlung Nest ihren neuen Online-Shop. "Wir sind ein traditionsbewusster Betrieb, der selbstverständlich auch den aktuellen Trends folgt. Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist uns ehr wichtig", sagt sie. Kunden können sich nun im Shop jederzeit informieren, direkt bestellen und wahlweise in ein bis zwei Tagen abholen oder wahlweise auch zusenden lassen. "E-Books können rasch und problemlos runtergeladen werden. "Was uns besonders freut ist, dass schon einige Neukunden ihre online bestellten Bücher bei uns in der Buchhandlung abgeholt haben."Nachteile sieht sie nur, wenn der Server sich eine Auszeit nimmt. "Die Idee reifte - kaum vorstellbar - bereits seit zwei Jahren. Es war ein langer Weg, bis alle Voraussetzungen gegeben waren." Angeboten werden hauptsächlich Bücher in fester Form oder als E-Book, aber auch Hörbücher, Filme sowie einige "non-books", erklärt die Buchhändlerin. "Es erfüllt uns mit Freude und Stolz persönlich für unsere Kunden da zu sein – im Geschäft, durch neue Medien oder verbunden durch das gute alte Telefon."