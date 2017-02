Spionage in heimischen Betrieben

03.02.2017, 17:41 Uhr

19 Spittaler Betriebe ließen Schüler hinter die Kulissen blicken.

19 Spittaler Firmen

SPITTAL. Bereits zum siebenten Mal organisierte die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) einen Nachmittag der offenen Türen bei zahlreichen Oberkärntner Betrieben.In den Bezirken Spittal, Hermagor, Villach, Villach-Land und Feldkirchen beteiligten sich an der „Berufsspionage“ insgesamt 66 namhafte Unternehmen, vom Kleinbetrieb bis zum international tätigen Konzern.Im Bezirk Spittal waren dies die Adler-Apotheke, AlphaTech, Altenpflegeheim DDr. Wagner, asut computer, Autohaus Huber, Baby- und Kinderhotel Neuschitzer, Blumenmosaik, Europlast, Hasslacher, Hellmerich HPC, Hubertus-Apotheke, Hübner Farben, Kärntnermilch, Linder Recyclingtech, Merck, PetzDruck, RHI, Tischlerei Rindlisbacher und Tischlerei Unterwaditzer.

Hilfe zur Entscheidung

Zur BBOK

Über 400 Eltern-Kind Paare haben auch dieses Mal die Möglichkeit wahrgenommen, sich aus erster Hand über 60 unterschiedliche Berufe zu informieren und diese auch auszuprobieren: in der Metall- & Elektrotechnik, im Bau- und Baunebengewerbe, im Handel, im IT-Bereich, in Dienstleistungs-, Tourismus- und Pflegeberufen. Bei der direkten Begegnung mit der Arbeitswelt in den Betrieben können die Jugendlichen wertvolle Erfahrungen sammeln, die ihnen für die spätere Entscheidung – „14, was nun?“ – hilfreich sein werden.Auftraggeber der BBOK ist das Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten. Die BBOK wird finanziert durch das AMS und das Land Kärnten, mit Unterstützung von Wirtschaftskammer (WK) und Industriellen Vereinigung (IV).