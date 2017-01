Wie Arbeitsplätze sichern und neue schaffen in der Nockregion?

28.01.2017, 11:44 Uhr

WKO, AMS und Politik unterstützen neues Projekt: Arbeitgeberzusammenschluss

SPITTAL. Wieder einmal (oder immer noch?) ob des demographischen Wandels peilt die LAG Nockregion-Oberkärnten ein neues Projekt an: den Arbeitgeberzusammenschluss (AGZ), der in Frankreich und Deutschland bereits für Furore sorgt. Sein vorrangiges Ziel ist, Fachkräfte sowie flexibel personelle Bedarfsabdeckung zu sichern, für einen Ausgleich saisonaler Schwankungen und Kostenminimierung zu sorgen. In einer von Regionalmanagerin Christine Sitter geleiteten Informationsveranstaltung wurde das Modell im Haus der Wirtschaftskammer Oberkärnten (WKO) vorgestellt.

"Sie haben nichts zu verlieren"

Vorteile für alle Seiten

Unterstützung von WKO und AMS

Lob auch von Alfred Tiefnig

Fazit: Mit Unterstützung der Nockregion, der WKO und dem Arbeitsmarktservice (AMS) sollen demnächst zehn bis 15 Betriebe die AGZ Nockregion bilden. "Das Angebot steht. Fangen Sie damit an. Sie haben nichts zu verlieren", appellierte Alexander Szöllösy, Projektleiter des Regionalentwicklers progressNETZ, an die Besucher, der zusammen mit dem ebenfalls aus Niederösterreich stammenden Franz Heumayr vom AGZ-Ressorcenzentrum Österreich und der Berlinerin Sigrid Wölfing, Vizepräsidentin des Europäischen AGZ-Ressourcenzentrum, das europaweite Netzwerk erläuterte. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Oberkärntner auf Erfahrungen und Fehler von AGZ-Pionieren wie beispielsweise des Gastronomen Erwin Nolz, St. Pölten, aufbauen könnten.Danach schließen sich in einer AGZ Arbeitgeber zusammen und gründen ein neues Unternehmen (Verein, Genossenschaft oder GmbH), um gemeinsam Fach-/Arbeitskräften eine Beschäftigung zu bieten und sie, je nach Bedarf, in den Mitgliedsunternehmen einzusetzen. Der Vorteil für den Arbeitgeber: Bei Bedarf kann er gut geschulte Mitarbeiter einstellen, ohne sie lange anlernen zu müssen. Die beim AGZ angestellten Arbeitnehmer wiederum erhalten einen Vollzeitarbeitsplatz, werden weitergebildet und können so ihre Kompetenz steigern. Schließlich sind sie sozial abgesichert bei vollen Pensionsansprüchen. Und nicht zuletzt die Region profitiert davon, weil einmal Beschäftigte gebunden, zum anderen neue Arbeitsplätze geschaffen werden.Rudolf Oberlojer (WKO) begrüßte die Initiative ebenso wie AMS-Leiter Johann Oberlerchner, da sie dazu beitrage, die saisonalen Schwankungen im Tourismusgewerbe auszugleichen, existenzsichernde Beschäftigungen schaffe und damit nicht zuletzt (auch) die Kaufkraft in der Region stärke, die mit einer Arbeitslosenquote von 12,1 Prozent noch immer eine der höchsten in Österreich aufweise. Beide sagten ihre volle Unterstützung zu verbunden mit der Hoffnung auf eine rege Teilnahme.In Vertretung von Finanzreferentin Gaby Schaunig, die auch für für die Arbeitnehmerförderung zuständig ist, sagte Landtagsabgeordneter Alfred Tiefnig, obgleich er viele positive Ansätze erkenne, werde er nicht den Fehler begehen und gleich in Euphorie verfallen. Gleichwohl wisse er: "Wo Christine Sitter draufsteht, steckt Energie dahinter." Sobald das Projekt verwirklicht worden ist, werde er als Mitglied des Wirtschaftsausschusses es dort einbringen und um Unterstützung seitens des Landes nachsuchen. Immerhin habe Kärnten 2016 ein Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent verzeichnen können, was es schon jahrelang nicht gegeben habe.In der anschließenden Fragerunde meldeten sich im Beisein des an einem regionalen AGZ sehr interessierten Tischlers Paul Warum unter anderen Zanker-Hotelier Gerhard Maier, Döbriach, aus Seeboden Unternehmerberaterin Sabine Unterlerchner und Rechtsanwalt Gabriel Hannes sowie aus Spittal Claudia Petz-Schmid (Petz-Druck) mit ihren persönlichen Anliegen zu Wort.Ansprechpartner für das Projekt ist von der LAG Nockregion Ines Kühn, Telefon 04246 / 29406-2, ines.kuehn@nockregion-ok.at.