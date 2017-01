FASTEN YOUR SEATBELTS x ERROR w/ Hybrid Minds & Akov 21.01.2017 Warehouse St.Pölten

Fasten Your Seatbelts und Error veranstalten gemeinsam das erste Drum&Bass Event im Warehouse 2017 und bringen euch zwei Top Acts der Szene.LINE UPHybrid Minds [Spearhead Records | UK]AKOV [Neurofunkgrid, UK]LPH [Fasten Your Seatbelts]LOOBSTER [Error Crew]CLIMAX [Fasten Your Seatbelts]ZERO PHYSICS [Error Crew]CALITRIX [Fasten Your Seatbelts]EQUIRON [Error Crew]Visuals by JASCHA SÜSS x Simon BiehlTICKETS€ 8,- (€ 7,- mit Spark7)Kein Einlass unter 16 – Ausweiskontrolle!EINLASS/BEGINN22:00 Uhr