SpieleAbend, -Nachmittag + 2. SpieleSpektakel

Liebe Spielefreunde,diese Woche gibt es wieder zwei Möglichkeiten mit der BrettSpielGruppe St Pölten zu spielen. Am, und amkönnt ihr wieder viele neue Spiele ausprobieren. Wir treffen uns wie immer am Donnerstagimin St. Pölten, Harlander Straße 28. Amgeht es wiederlos, jeweils

Diesmal sind mit von der Partie,, ein Nachfolger VISBYS, vonim verlag. Im mittelalterlichen Setting findet man hier ein Stichspiel für 2-4 Spieler, mit einer schnellen Spielzeit von ca. 20 Minuten.vonbeibietet uns hier schon mehr Einblick in die Gegenwart. Als korrupter Politiker möchte man möglichst viel Kohle in seine eigene Tasche befördern.Weiters mit dabei ist der Neuzugangvon Dorisbei. Ein Agentenspiel aus dem Kalten Krieg. Agenten müssen angeheuert und beauftragt werden, um die Gegenseite auszuspionieren, aber Vorsicht, diese arbeiten möglicherweise auch für andere Interessen.ist das Schwergewicht in dieser Runde, nicht nur, dass die Spieleschachtel an die drei Kilo auf die Waage bringt, ist es auch ein kniffliges Puzzle-Spiel mit unzähligen Möglichkeiten, wie wir es von dem Autorund dem Verlaggewohnt sind.Schließlich stellte unsdas Familienspielvonzur Verfügung, ein Piraten- und Händlerspiel, bei dem über Einsetzmechanismen Waren gesammelt werden, die von den Schiffen abtransportiert werden, um Punkte zu sammeln.Wir dürfen euch auch nochmals an unser 2. SpieleSpektakel erinnern. Amgibt es über 400 Spiele auszuprobieren, einige Turniere zu spielen (Heckmeck, Looping Louie und Catan), Preise zu gewinnen und anderes Spektakel zu entdecken. Wir freuen uns auf jeden, der gerne kommen mag, der, wir bitten nur um eine freie Spende, die dann zur Gänze an das Johanna Dohnal Kinderwohnhaus gehen wird.Wer gerne mithelfen möchte, meldet sich bitte, wir können jede helfende Hand brauchen.Weiter Infos findet ihr auf unserer Homepage: http://spielespektakel.jimdo.com/ Besucht wieder unsere Veranstaltungen, wir freuen uns auf euch.Mit verspielten Grüßen,Astrid und Christian