Spielekreis St. Pölten - Spielen ist unser Hobby

Der Original-Spieleclub in St. PöltenWir laden dich recht herzlich zu unserem Spieleabend in unserem Klublokal "Naturfreunde Bootshaus" ein!Jeder ist willkommen, einfach nur vorbeikommen. Wir spielen zwischen 18:00 und 23:00 Uhr.Jeder Besucher hat allein durch die Teilnahme am Spieleabend um 22 Uhr eine Chance ein Spiel zu gewinnen.Bringe daher Deine Freunde mit!Als Mitglied im Spieleclub erhältst du weitere Vergünstigungen, wie freien Eintritt zu Spieleturnieren, ein Clubmagazin u.a.!Bitte markieren Sie unsere Facebook-Seite mit "Gefällt mir" :Komm auch auf auf unserer Seite www.spieleclub.at/wordpress/?page_id=40 vorbei.