Wir feiern die 5. Jahreszeit ! Am 27. Jänner 2017 im Amtshaus in St. Pölten-Harland. Da findet von 15 bis 18 Uhr der Kindermaskenball des Elternvereins der Volks- und Neuen Mittelschule statt.

Die kleinen und großen Besucher erwartet ein kunterbunter Nachmittag mit guter Musik, Spiel und Tanz.„Der Elternverein ist für den zahlreichen Besuch jedenfalls gerüstet und wartet gespannt auf Euren Besuch und Eure lustigen Masken und Kostüme“, so Obmann Mag. Gerald Novak.Und während sich die Kinder austoben, können es sich die Eltern und Großeltern gemütlich machen. Für Speis und Trank ist seitens des Elternvereins jedenfalls gesorgt. Torten- und Kuchenspenden der Eltern werden aber gerne entgegengenommen (Kontakt per E-Mail an office@elternverein-harland.at).

Ein Höhepunkt des Balles wird wieder die Tombola mit tollen Preisen werden.Was ist die Aufgabe des Elternvereins ?Der Elternverein unterstützt die Schule beim Ankauf notwendiger Lehrmittel, die das Schulbudget übersteigen, jedoch für die Ausbildung der Kinder wertvoll sind, unterstützt Schüler in sozialen Härtefällen (für Teilnahme an Schulsportwoche, etc.) und vertritt die Anliegen der Eltern gegenüber der Schulleitung. Dieser stellt neben dem Schulsportfest, welches jährlich im Juni jeden Jahres veranstaltet wird, eine Möglichkeit dar, die finanziellen Mittel zu erwirtschaften, die der Elternverein für die Erfüllung seiner Aufgaben benötigt.Weitere Informationen erhalten Sie bei:Elternverein der Volks- und Neuen Mittelschule Harlandc/o Obmann Mag. Gerald NovakWalter Sachs-Strasse 22/33100 St. PöltenTelefon: 0699 / 106 974 38E-Mail: office@elternverein-harland.atHomepage: www.elternverein-harland.at