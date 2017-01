Der Channelabend bietet für alle, die channeln, eine Möglichkeit, in der Energie der Gruppe zu channeln, Botschaften, Heilungen, Meditationen, … an die Gruppe und an Gäste weiter zu geben, sich auszutauschen und im gemeinsamen Tun Sicherheit zu gewinnen.Wer das Channeln gerne kennen lernen möchte, oder einfach interessiert ist, was uns die geistige Welt mitzuteilen hat, ist herzlich eingeladen, an einem Abend als Gast = Zuhörer/in teilzunehmen.Es können auch persönliche Fragen gestellt werden.Termine: Jeden 3. Montag im MonatDauer: 19.00 – 21.30 UhrBegleitung: Sieglinde BichlerBeitrag: Gratis für alle, die channeln. € 20,- für GästeAnmeldung: bis 2 Tage vor dem Termin unter 0676/7641740Info: http://www.lebenswandel.at/index.php/channelabend