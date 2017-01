Kostenloser Tanz Workshop 13.02. One Billion Rising St. Pölten

St. Pölten : Rathausplatz St. Pölten |

Lt. UN Statistik ist ein Drittel aller Frauen und Mädchen weltweit von Gewalt betroffen!



Daher wird am 14.02., dem V- Day, weltweit die Kampagne "One Billion Rising- wir tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" durchgeführt.



Bei den Tanz Workshops lernen wir die Originalchoreographie "Break the chain".

Treffpunkt: 18:00 Eingang Magistrat St. Pölten

Mehr Infos unter www.sabinehubmayer.