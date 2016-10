Wirtschaftsmesse war voller Erfolg

02.10.2016, 08:17 Uhr

war nur wegen eines gekommen: "Wir wollen uns ein neues Auto anschaffen. Unter der Woche habe ich keine Zeit, dass ich Auto schauen gehen kann und am Wochenende kann ich es super mit dem Einkaufen verbinden", so, welche ihren Mann mitgenommen hatte. Etwas süßes zum Sonntags-Frühstück, kaufte: "Ja etwas an Süßigkeiten. Es ist zwar eh ungesund, aber am Sonntag kommen meine Enkerl und da soll was gutes auf dem Tisch stehen". Eher "nur geschaut", hattenund. Auch die Organisatoren(Volksbank) sowie Obfrau der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft Herzogenburg, freuten sich über die zahlreichen Besucher der Messe. "Die Wirtschaftsmesse findet zwar nur alle zwei Jahre statt, aber dafür wird sie gut von den Bürgern angenommen", so Moser-Bruckner im Gespräch.Neben diversen Austellern, wurde den Besuchern auch ein Hubschrauberrundflug über den Bezirk Herzogenburg und St.Pölten angeboten.

Es ist uns allen wichtig, dass die eigene Wirtschaft lebt. Hierzu gehört es, die Nahversorger in der Gegend oder noch besser, in der eigenen Stadt zu nutzen. Dies nahmen sich auch die Herzogenburger zu Herzen und besuchten am Wochenende die Wirtschaftsmesse neben dem Gelände der Anton-Rupp-Halle. Gekauft wurde alles, Auto, Fahrrad, Fenster, Trachtenmode und noch vieles mehr. Und ich bin mir da ganz sicher, die Herzogenburger werden weiterhin in der Stadt kaufen, denn hier passt auch die Qualität.