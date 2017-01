"Alle Jahre wieder": Lions spenden Wärme

02.01.2017, 10:08 Uhr

„Einfach helfen!“ Lions Club St. Pölten Jakob Prandtauer spendet Briketts für die SOMA KundInnen

ST. PÖLTEN (red). „Alle Jahre wieder“ der Titel des beliebten Weihnachtsliedes trifft auch hervorragend auf die im Jahre 2009 gestartete Aktion des Lions Clubs St. Pölten Prandtauer zu. Seit nunmehr 8 Jahren unterstützt der Serviceclub die SOMA KundInnen durch die Spende von Holz-Briketts.Begonnen hat alles mit einer Aktion des damaligen Lions Präsidenten DI Reinhard Wolf (Generaldirektor der RWA Österreich) im Jahr 2009. Auf seine Initiative hin beschlossen die Mitglieder des Lions Clubs in diesem Jahr dem SOMA St. Pölten Briketts zur Verfügung zu stellen. Seit diesem Zeitpunkt werden pünktlich in der Vorweihnachtszeit Paletten mit Brennware im Sozialmarkt angeliefert, gespendet von den Lions, mit Unterstützung der GENOL. Im Laufe der Jahre wurde daraus eine schöne Tradition.In diesem Jahr erhielt Anneliese Dörr, die Regionalmanagerin des St. Pöltner SOMAs, 6.000 kg Brennware.„Wir möchten einfach helfen, denn wir halten eure Arbeit für unglaublich wichtig“ erklärt der aktuelle Lions Präsident Kurt Ziegleder die Motivation des Clubs.Anneliese Dörr, MSc (Regionalmanagerin SAM NÖ) freut sich mit den KundInnen: „Das Thema Heizkosten ist ein großes im SOMA. Wenn es kalt wird, werden wir gefragt, wann es denn wieder die Heizbriketts geben wird. In St. Pölten gibt es viele Menschen, bei denen aufgrund von Heizkostenrückständen Strom und Gas abgedreht wurde oder die nur über einen kleinen Holzofen verfügen. Denen hilft diese Spende besonders.“