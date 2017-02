BFI St. Pölten: Ausbildung zum/zur KinderbetreuerIn erfolgreich abgeschlossen

08.02.2017, 14:32 Uhr

„Seit 2007 hat das BFI NÖ die Genehmigung der NÖ Landesregierung, um Ausbildungen und Abschlussprüfungen der KinderbetreuerInnen durchführen zu können. Die Erfolgskennzahlen seit 2007 sprechen für sich: Insgesamt fanden niederösterreichweit mehr als 65 Lehrgänge mit rund 1.060 TeilnehmerInnen statt“, präsentieren die Geschäftsführer des BFI NÖ Peter Beierl und Mag. Michael Jonach die Nachfrage der Ausbildung in Zahlen.Die nächste kostenlose und unverbindliche Info-Veranstaltung zum/zur KinderbetreuerIn findet in St. Pölten am 6. September 2017 statt. Mehr Infos und Anmeldung unter www.bfinoe.at oder telefonisch 02742 / 313 500.