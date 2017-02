Lauter Narren in St. Pölten

06.02.2017, 12:34 Uhr

Die Bezirksblätter suchen das schönste Faschingskostüm. Plus: Welche Events Sie nicht versäumen dürfen.

Wilder Westen in Wümschburg

REGION (ah). Die Ballsaison ist angelaufen und der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt. Die Bezirksblätter haben die Event-Höhepunkte, die schönsten Kostüme und die größten Narren im Bezirk für Sie aufgespürt.Zahlreiche Maskierte und Krapfensüchtige werden sich am 25. Februar beim "Riesenfaschingsumzug" in Wilhelmsburg tummeln. Darunter die Naturfreunde-Gruppe: "Dieses Jahr ist unser Thema der Wilde Westen geworden", so der Vorsitzende Robert Lurger.Die Gruppe der Naturfreunde Wilhelmsburg ist seit Anfang an bei dem traditionsreichen Faschingsumzug der Stadtgemeinde dabei. Und den gibt es seit 30 Jahren, wie uns die Gemeinde Wilhelmsburg verrät. "Dieser führt auf einer Wegstrecke von ca. 1,5 km vom Ausgangspunkt Luster-Brücke durch die Innenstadt zum Zielpunkt des Hauptplatzes. An diesem traditionellen Umzug nehmen heuer wieder um die 30-35 Faschingsgruppen teil. Der Umzug wird von der Stadtkapelle Wilhelmsburg und einer Reitergruppe mit einer Stärke von 20 Reitern angeführt. Die einzelnen Faschingsgruppen präsentieren sich auf diversen geschmückten Fahrzeugen", so Gerlinde Moser.Der Umzug hat sich in den letzten Jahren einen Namen in der Region gemacht. Man erwartet heuer um die 4.000 Gäste.Erst letztes Jahr trieben es die St. Pöltner am Faschingsdienstag bunt - Grund war der runde Geburtstag von Stadtchef Matthias Stadler (Foto) und die 30-Jahr-Feier zur Landeshauptstadt.

Faschingstermine in und rund um St. Pölten

Böheimkirchen: Der SV Böheimkirchen lädt am Samstag, den 18.02 herzlich zum alljährlichen Faschingsgschnas in den Böheimkirchner Festsaal, Motto: Alles erlaubt! Einlass 19:30Wilhelmsburg: Riesenfaschingsumzug am 25. Februar, Abmarsch 14 Uhr bei der Lusterbrücke. Gruppen sind herzlich willkommen. Anmeldungen unter 02746/2315Pyhra: Umzug am 28. Februar - Platz vor dem Feuerwehrhaus in Pyhra.Weitere Events finden Sie in unserem Terminteil"Wann und Wo" ab Seite 43.