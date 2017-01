Raubüberfall auf eine Trafik in St. Pölten/Spratzern – Beschuldigter in Haft

11.01.2017, 15:40 Uhr

ST. PÖLTEN (red). Gestern, um 11.30 Uhr, überfiel ein 23-jähriger österreichischer Staatsbürger eine Trafik in St. Pölten – Spratzern und raubte mehrere hundert Euro. Die Raubabsicht wurde durch den vermeintlichen Täter durch die Verwendung eines Messers gegen eine Angestellte der Trafik untermauert. Das Opfer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen leichten Schock.Im Zuge einer durch das Stadtpolizeikommando St. Pölten sofort eingeleiteten Sofortfahndung wurde der vermeintliche Täter in einem vorbeifahrenden Taxi wahrgenommen. Eine Polizeistreife hielt das Taxi nach einer Nachfahrt an und unterzog Fahrer und Fahrgast einer Kontrolle.

Da der Fahrgast eine der Personsbeschreibung des Täters ähnliche Jacke in Händen hielt, wurde er festgenommen. Nach vorerstem Leugnen des Verdächtigen verstrickte sich dieser bei der Befragung in Widersprüche und gestand letztendlich den Raubüberfall begangen zu haben. Die Tatwaffe und ein Großteil der Beute konnte sichergestellt werden.Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Beschuldigte über Auftrag der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.