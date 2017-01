St. Pölten leuchtet

27.01.2017, 16:02 Uhr

Über 1.000 zusätzliche Brennstellen in den letzten zehn Jahren rücken die Landeshauptstadt in ein noch besseres Licht, mit aktuell 12.000 wurde ein absoluter Spitzenwert erreicht – nie zuvor war St. Pölten so hell!Auch der Austausch auf energiesparende LED-Lampen wurde und wird fortgesetzt. Teile von Pottenbrunn, Harland, aber auch die Kerntangente Nord (alleine hier: 160 neue Brennstellen), die Dr. Adolf Schärf-Brücke und einzelne Straßenzüge und Wege im Stadtinneren standen zuletzt am Programm. Allein auf der Dr. Adolf Schärf-Brücke konnte durch den Lampentausch die Leistung von 5.200 auf 600 Watt reduziert werden – und das bei besserer Ausleuchtung.„Diese Projekte waren schon lange geplant und sind auch als maßgebender Beitrag zur Steigerung der Sicherheit zu betrachten", so Bürgermeister Mag. Matthias Stadler.