St. Pölten: Senioren-Radausflug mit Fahrtechnik-Training

05.10.2016, 07:05 Uhr

Radfahren ist auch im Alter eine hervorragende Möglichkeit, um den Körper sanft zu trainieren und sich selbst etwas Gutes zu tun.

ST. PÖLTEN (red). Als Klimabündnisgemeinde ist es der Stadt St. Pölten ein Anliegen sicheres Radfahren für alle Altersgruppen zu fördern. Nützliche Tipps dazu bietet die neue, kostenlose Broschüre "Radfahren hält jung. Sicher Radfahren bis ins hohe Alter", die im Rathaus aufliegt. Zusätzlich bietet die Stadt in Kooperation mit dem Verkehrssicherheitsfonds des Verkehrsministeriums, der Radlobby und dem Klimabündnis einen Radausflug mit Fahrtechniktraining für Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren an.

Sicher unterwegs

Details und Anmeldung

Das Trainingsprogramm „FahrSicherRad im Alter“ ist speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen beim Radfahren ausgerichtet und vermittelt sicheres und kompetentes Radfahrverhalten. Selbstbewusstes Verkehrsverhalten und Sicherheit in Standardsituationen können erlernt werden. Die Radausfahrt besteht aus Praxisübungen ohne Verkehr sowie im Verkehr und berücksichtigt auch den Umgang mit Elektrofahrrädern, die im Kurs getestet werden können. Die Teilnehmenden werden von speziell ausgebildeten Trainingsteams betreut.Für die TeilnehmerInnen ist der Radausflug kostenlos (Kursmaterialien inklusive)!Anmeldung bei: Martina Steindl, 02742/333-2411 oder martina.steindl@st-poelten.gv.at bis spätestens 07.Okt. jeweils Mo-Do 08.00 -11.30 Uhr & Fr 08.00 -12.00 UhrTreffpunkt: 10. Oktober, 09.00 Uhr vor dem St. Pöltner RathausRoute: 15-20 km quer durch St. Pölten und entlang des Traisentalradweges zum Naturlehrpfad Feldmühle, zu den St.Pöltner Seen und als Abschluss geht es zum Gasthaus Gwercher in Stattersdorf.Bringen Sie bitte mit: Fahrrad, Fahrradhelm, bequeme Kleidung und Schuhe.