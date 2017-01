St. Pölten: Verkehrsunfall mit drei Führerscheinabnahmen

23.01.2017, 11:59 Uhr

Dumm gelaufen: Drei Fahrzeuglenker verloren Schein

ST. PÖLTEN (red). Im Stadtgebiet von St. Pölten, im Kreuzungsbereich zwischen der Mariazeller-Strasse und der Scheibling-Gasse, ereignete sich am 21. Jänner 2017, gegen 01.10 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die beiden Unfalllenker, ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln und eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk Krems-Land, tauschten an der Unfallstelle die Daten aus.Bedienstete des Stadtpolizeikommandos St. Pölten nahmen den Unfall bei ihrem Streifendienst wahr und überzeugte sich das niemand verletzt war. Dabei stellten sie bei dem 21-Jährigen Alkoholisierungsmerkmale fest. Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Bei der 20-Jährigen stellten die Beamten Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung fest. Eine Untersuchung ergab eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel.Die 20-jährige ersuchte einen Bekannten, einen 20-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land, sie von der Unfallstelle abzuholen. Beim Eintreffen des 20-Jährigen wurden auch bei ihm Merkmale einer Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt. Eine Untersuchung ergab, dass der 20-jährige Fahrzeuglenker ebenfalls durch Suchtmittel beeinträchtigt war.Den drei Fahrzeuglenkern wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.Die beiden durch Suchtmittel beeinträchtigen Fahrzeuglenker, sowie zwei Insassen im Pkw der 20-Jährigen wurden wegen Verdachtes des Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier