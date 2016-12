St. Pöltens Christkindl kauft im Geschäft ein

13.12.2016, 07:57 Uhr

Wo kaufen Sie Ihr Weihnachtsgeschenk? Händler oder Internet? Die Bezirksblätter hörten sich um.

ST. PÖLTEN (ah). Weihnachten steht vor der Tür und viele plagt noch der Stress der Weihnachtseinkäufe. Wir wollten wissen, welcher Einkaufsstil, Internet oder direkt beim Händler, von den St. Pöltnern bevorzugt wird. Außerdem fragten wir bei einem "fairen Händler" nach, was dieser zu der Diskussion sagt.Fair auf allen Linien"Wir sind ein Fachhandel für fairen Handel und Transparenz wird bei uns sehr groß geschrieben", verrät Heidi Wagner, Mitarbeiterin des Weltladens St. Pölten, im Gespräch mit den Bezirksblättern. Die Weltläden bieten eine zukunftsfähige und faire Alternative zu ungerechten Strukturen des Welthandels. Der faire Handel beruht auf Dialog, Transparenz und Respekt.Onlineshop gibt es im Weltladen keinen, "es können aber sehr wohl individuelle Produkte bei uns im Geschäft bestellt werden. Diese werden dann zu uns geliefert und der Kunde kann sich selbst davon überzeugen, ob er es kauft oder nicht." Wie steht Wagner zum Onlinekauf? "Ich bestelle persönlich online nichts, denn ich möchte gerne angreifen und sehen, was ich kaufe. Das Bestellen, Zurückschicken usw. ist nicht nachhaltig." Wagner sieht die Vorteile des direkten Einkaufs in der Atmosphäre und dem direkten Bewusstsein "wie fühlt sich etwas an und wo kommt es her". Im Gespräch spricht Wagner eine weitere wichtige Komponente an, nämlich die der sozialen Kontakte. "Bei der Onlinebestellung geht der soziale Kontakt verloren. Viele Menschen vereinsamen in unserer Gesellschaft und dieser Einkaufsstil fördert das zusehends."

Direktkauf vor MausklickNachdem wir uns in das Einkaufsgetümmel gewagt hatten, verrieten uns einige St. Pöltner ihren bevorzugten Einkaufsstil. Christoph Reither: "Ich gehe in Geschäfte, denn dort sehe ich Verschiedenes und bekomme dadurch Anregungen." Michaela Eder aus St. Pölten kauft lieber Gutscheine, diese aber auch direkt im Geschäft.