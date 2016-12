St. Pöltens Silberhelme geehrt

16.12.2016, 11:14 Uhr

Am 15. Dezember wurden im Rathaus 39 Feuerwehrmänner für ihre langjährige freiwillige Tätigkeit im Dienste des Feuerwehrwesens ausgezeichnet.

1,5 Millionen investiert

ST. PÖLTEN (red). In seiner Ansprache dankte Bürgermeister Mag. Matthias Stadler den Jubilaren, die bereits vor 25, 40, 50, 60 oder gar 70 Jahren in Ihre Wehr eingetreten sind und über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg ihren Einsatzwillen, ihre Kompetenz und eine große Liebe zum Feuerwehrwesen bewiesen haben.„Es ist uns bewusst, dass die tollen Leistungen der Wehren, auf die wir wirklich stolz sind, nur auf Basis eines gutgerüsteten und modernen Feuerwehrwesens möglich sind. Unsere Gegenleistung für den Einsatz der Feuerwehrmitglieder beschränkt sich daher nicht nur auf ideelle Unterstützung", so der Bürgermeister. Im heurigen Jahr hat die Stadt rund 1,5 Mio. Euro in die Sanierung der St. Pöltner Feuerwehrzentrale in der Goldegger Straße investiert. Ein weiteres Großprojekt, das neue Stattersdorfer Feuerwehrhaus, ist in Bau und wird am 7. Mai 2017 eröffnet. Für die Erweiterung des Pummersdorfer Feuerwehrhauses (Garage für Tunnel-Einsatzfahrzeug) wurde ein 2.400 Quadratmeter großes Grundstück erworben und zur Verfügung gestellt. Danach steht das Feuerwehrhaus Viehofen auf der städtischen Investitionsagenda. Auch für die Errichtung eines neuen Katastrophenschutzlagers in der Goldegger Straße hat die Stadt das notwendige Grundstück im Baurecht zur Verfügung gestellt. Für die Feuerwehr Unterradlberg wurde ein neues Hilfeleistungsfahrzeug mitfinanziert.