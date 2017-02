08.02.2017, 14:38 Uhr

St. Pöltner Musiker beim Streichertreff in Grafenwörth

ST. PÖLTEN (red). Die Streichergruppe L.O.T.S. der Musikschule der Landeshauptstadt St. Pölten unter der Leitung von Frau Mag. Gertrud Stecher nahm am NÖ Streichertreffen in Grafenwörth teil.

Bei diesem Treffen hatten junge Streichergruppen (Mindestanzahl der Gruppe 2 Spieler) die Möglichkeit vor Publikum ihr Können vorzustellen. Für einige war dies das erste Mal außerhalb der Musikschulen vor Publikum zu spielen. Im Anschluss gab es ein Feedback von den anderen Teilnehmern und einer Fachjury, welches die positiven Faktoren hervorheben sollte und Tipps und Anregungen zum weiteren Entwickeln fördern sollte.

Für die LH St. Pölten nahm die Gruppe L.O.T.S. teil, welche in Besetzung Geige, Bratsche, Cello und Bass positive Eindrücke hinterlassen durfte.

