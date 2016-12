Weihnachtliche Feier mit Flüchtlingen

27.12.2016, 18:44 Uhr

Ein gutes Jahr ist es nun her, dass in Pyhra Flüchtlingsfamilien aufgenommen worden sind. Zu einer weihnachtlichen Feier mit den Helferinnen und Helfern waren die Iraker, Syrer und Afghanen in die Rot-Kreuz-Dienststelle eingeladen.





Anlässlich ihres letzten Deutschkurses im alten Jahr durften sich die betreuten Familien über Weihnachtspunsch und Kekse freuen. "Wir möchten damit zeigen, dass sie willkommen sind und ihnen gleichzeitig ein Stück unserer Kultur näherbringen", so Bernhard Herzberger von der Flüchtlingshilfe. Pfarrer Pater Pirmin Mayer dankte den vielen helfenden Händen, die im vergangenen Jahr dazu beigetragen haben, den Familien einen guten Start in Pyhra zu ermöglichen. Er äußerte die Hoffnung dass sie mit einer positiven Erledigung des Asylverfahrens auch bald einer geregelten Arbeit nachgehen dürfen.