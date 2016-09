„Zuadraht is…“ – mit den zweiten St. Pöltner- Gastro- Schnapskarten!

30.09.2016, 07:58 Uhr

Start zur zweiten Auflage der St. Pöltener Gastro-Schnapskarten und wie schon bei der ersten Auflage gibt es wieder 20 Gutscheine der teilnehmenden Gastronomen gratis dazu. Insgesamt liegen dem Spiel Gutscheine im Wert von € 55,00 bei, vom € 5,00 Getränkegutschein, über 50%ige Ermäßigungen bis hin zu 1+1 Aktionen bei Getränken. Eingelöst können die Gutscheine bis September 2017 werden. Umgesetzt wurde das kultige Kartenspiel erneut von der WARUM?SUCHEN Werbeagentur aus St. Pölten-Ratzersdorf.

Bereits zum zweiten Mal präsentieren sich 20 heimische Gastronomen mit sämtlichen Kontaktdaten auf den St. Pöltner Gastro Schnapskarten. So findet man zum Beispiel das Lokal von Wirteobmann Leo Graf auf der Herz 10, sein Stellvertreter Georg Loichtl wurde mit dem Fliegerbräu auf dem Treff-As verewigt. Die Spielkarten selber wurden gegenüber der ersten Auflage etwas vergrößert und haben jetzt die Originalgröße erhalten. Damit steht der Spielfreude nichts mehr im Weg.

Zusätzlich zum Spiel hat jeder teilnerhmende Gastronom ein „Zuckerl“ in Form eines Gutscheines beigelegt. Insgesamt erhält man so € 55,00, die bis 9/2017 eingelöst werden können. Das Angebot beinhaltet Rabatte auf Getränke, Frühstückbuffets, Mittagmenüs genauso wie Getränkebons oder Gratiskaffee. Die Schnapskarten sind bei allen teilnehmenden Wirte zum Preis von € 10,00 erhältlich bzw. können sie per E-Mail an office@warumsuchen.at versandkostenfrei bestellt werden.Wer noch Weihnachtsgeschenke für seine Mitarbeiter, Vereinskollegen oder Freunde sucht, bekommt tolle Sonderkonditionen ab Sammelbestellungen von 25 Stück (einfach per E-Mail anfragen).