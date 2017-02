Egal ob Bruck oder Prag: Wölfinnen bleiben ungeschlagen

14.02.2017, 20:34 Uhr

Erneut ein erfolgreiches Wochenende für die SKN Frauen. Beim internationalen Test in Trebon fertigten die Wölfinnen Sparta Prag mit 5:0 ab, zeitgleich bestritten die Jungwölfinnen in Bruck an der Leitha ein Hallenturnier. Dieses gewann das Team souverän ohne Niederlage und Gegentreffer.

Klirrende Kälte und Wind waren nicht der beste Empfang für die SKN Frauen im tschechischen Trebon. Die Wölfinnen ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und nahmen früh das Heft in die Hand. Nach einem sehenswerten Freistoß-Trick stellte Fanni Vago auf 1:0, diese Führung baute wenig später Mateja Zver per Volleytreffer aus. Beim SKN probierte man es immer wieder mit hohen Bällen auf die Offensivspielerinnen, diese gerieten jedoch meist zu weit. Auch die Gegnerinnen hielten lange an dieser Taktik fest, bissen sich an der SKN-Abwehr die Zähne aus. Richtig gefährliches war für die Tschechinnen kaum dabei in Hälfte eins.

Jungwölfinnen mit perfektem Turnier zum Gesamtsieg in Bruck

Spielertrainerin Fanni Vago war an diesem Samstag so richtig in Torlaune und legte rund um die Stundengrenze sogar einen lupenreinen Hattrick nach. Aus der Drehung heraus war sie zum 3:0 erfolgreich, wenig später bekam die Stürmerin eine perfekte Vorlage von Teamkollegin Julia Herndler, bevor sie in Minute 64 den 5:0-Endstand herstellte. Die Elf von Jan Janota raffte sich anschließend nochmals auf drückte auf den Kasten von Vanessa Kuttner, diese hielt jedoch, so wie Isabella Kresche in den ersten 45 Minuten, die Torsperre aufrecht. Kommende Woche wartet eine weitere Auswärtsreise auf den SKN, bevor man danach mit zwei Heimspielen allmählich in das Finale der Wintervorbereitung 2017 einbiegt.Kresche (61.Min. Kuttner), Kurz (61.Min. Krumböck), Biroova, Wasser (46.Min. Rötzer), Tabotta, Zver (75.Min. Kurz), Prohaska, Eder, Vago (75.Min. Pinther), Pinther (61.Min. Herndler), Krumböck (46.Min. Muck)Fanni Vago (22., 57., 60. und 64.), Mateja Zver (29.)Die zweite Erfolgsmeldung des Tages kam Samstag aus Bruck an der Leitha, wo das 5. Internationale Damen-Hallenturnier des SC Göttlesbrunn über die Bühne ging. Schon zum Auftakt setzte sich Lokalmatadorin Melanie Brunnthaler und ihr Team mit einem 1:0 gegen Neusiedl am See durch, auch in der Folge blieb man ohne Niederlage und sicherte sich souverän den Gruppensieg. Auf der Gegenseite setzte sich in Gruppe B Ligakonkurrent FSG Eggendorf durch, womit das Finale früh im Turnierverlauf feststand. Das Endspiel gestaltete sich anschließend zur SKN-Show, mit einem 4:0 schnappten sich die Jungwölfinnen den Turniersieg. Vor allem der Begriff Jungwölfinnen passte an diesem Tag perfekt: Keine Spielerin war älter als 16 Jahre, auch deswegen eine beachtliche Leistung der Tabellenführerinnen der 2. Liga Ost/Süd. Neuzugang Christina Edlinger war nach ihren beiden Toren gegen Slovan in Bruck abermals in Torlaune und sicherte sich mit 8 Treffern den Pokal für die beste Torschützin des Bewerbs.2. FSG Eggendorf3. SC Neusiedl am See