St. Pöltner Handballerinnen gaben in Feldkirch alles

19.01.2017, 12:13 Uhr

Dementsprechend verlief das Spiel: Man sah schöne Einzelleistungen, die St. Pöltnerinnen hielten das Tempo gewohnt hoch, fanden aber nie in ihren Spielrhythmus.Die hoch motivierten Vorarlbergerinnen, die sich für die Niederlage im Cup revanchieren wollten, waren immer knapp vorne und hatten auch das nötige Wurfglück, das den St. Pöltnerinnen in diesem Spiel fehlte. Lisa Felsberger erzielt mit einem wunderschönen Durchbruch in der 29. Minute den Anschlusstreffer zum 11:10, Torfrau Tajda Tripkovic wehrt kurz vor dem Halbzeitpfiff noch einen Gegenstoß ab und fixiert den Halbzeitstand von 11:10.Auch in der zweiten Hälfte war das Spielglück auf Seiten der Vorarlbergerinnen. Es fallen insgesamt nur 12 Tore. Lisa Felsberger gleicht in der 40. Minute durch ein Siebenmetertor zum 12:12 aus, St. Pölten kann aber nie in Führung gehen und verliert schlussendlich 18:15.Trainer Jan Packa: „18:15 ist eher ein Halbzeitstand. Wenn man nur 18 Tore bekommt, gewinnt man ein Spiel normalerweise. Die Spielerinnen waren natürlich sehr enttäuscht, aber nach einer längeren Spielpause, einer nicht optimalen Vorbereitung, vielen noch nicht ganz fitten Spielerinnen und dieser anstrengenden Anreise haken wir das Ergebnis ab und konzentrieren uns auf das nächste Spiel gegen Atzgersdorf.“Tripkovic, Hauer; Parzer (4), Schmölz, Schlögl, Hollaus (1), Panzer (1), Felsberger (4), Mayer (1), Wagner (1), Martinovic, Berger (1), Hintermeier (2)HC Sparkasse BW Feldkirch gegen UNION St. Pölten 29:25 (12:13)Nach anfänglichen Schwierigkeiten und verspätetem Spielbeginn konnten die Gastgeber aus Vorarlberg nach 6 Minuten mit 3:0 in Führung gehen. Nachdem sich unsere Mädels eingespielt haben, holten sie diesen Vorsprung wieder auf und konnten nach 30 Spielminuten mit einem Tor in Führung gehen (12:13).Auch am Anfang der zweiten Halbzeit blieb es knapp, doch als die Vorarlbergerinnen in der 40. Minute 4 Tore Vorsprung hatten, konnte unser U18-Team diesen Vorsprung nicht mehr aufholen. Das Endergebnis lautete 29:25.Die Aufbauspielerin Rebecca Eigner hat sensationelle 16 Tore für das St. Pöltner Team geschossen.Pfeffel; Wechselberger (1), Mada (3), Hörhann, Majetic K., Martinovic (5), Hollaus, Eigner (16), HauerSamstag, 21.1.2017 19:00 SPORT.ZENTRUM NÖ (17:00 U18) gegen WAT AtzgersdorfSonntag, 29.1.2017 18:00 Prandtauerhalle (16:00 U18) gegen ATV TDE Trofaiachaus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier