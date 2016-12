St. Pöltner Stockschützen seit 1954

13.12.2016, 07:58 Uhr

Diese Woche bitten wir die Bezirksgruppe der Schützen vor den Vorhang

ST. PÖLTEN (ah). In unserer Serie "Sportverein der Woche" stellen wir den Stockschützenverein der Bezirksgruppe St. Pölten vor. Vom Freizeitvergnügen bis hin zum Wettkampfsport war es ein langer Weg.Die Bezirksgruppe St. Pölten wurde am 24. Oktober 1954 am Langteich aus der Taufe gehoben. Bei der Gründung bestand sie aus elf Vereinen und es war ein reiner Eissport. Da bereits nach kurzer Zeit 35 Vereine diesen Sport ausübten, wurde 1955 in die Bezirksgruppen Amstetten und St. Pölten aufgeteilt. 1958 wurde die NÖ Landesliga gegründet. 1970 wurde das erste Turnier auf Asphalt abgewickelt.Am 19. September 1976 eröffnete der 1. EV Sparkasse Stattersdorf seine neue Asphaltanlage mit 14 Bahnen.1977 entstand bei ESV-Naturfreunde St. Pölten eine Asphaltbahn. Somit verfügte die Bezirksgruppe über vier Bahnen, da die Schnoflsiedlung und Markersdorf ebenfalls mit solchen Sportstätten aufwarten konnten. Inzwischen verfügt jeder Verein der Bezirksgruppe über eine Asphaltanlage mit unterschiedlich vielen Bahnen. Zwei Anlagen sind überdacht und eine befindet sich in einer eigenen Halle. Dadurch können Meisterschaften und Turniere wetterunabhängig ausgetragen werden. Gegenwärtig besteht die Bezirksgruppe aus elf Vereinen.Wollen auch Sie Ihren Verein in den Bezirksblättern vorstellen. Dann melden Sie sich auf meinbezirk.at als Regionaut an.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier