Voller Erfolg der Wölfinnen gegen Slovan Bratislava

05.02.2017, 17:49 Uhr

Mit leeren Händen mussten beide Teams von Slovan Bratislava die Heimreise antreten. Während das Team von Fanni Vago die Tabellenführerinnen der slowakischen Liga mit 9:0 vom Platz fegte, drehte der SKN II im Duell der Zweierteams einen 0:1-Halbzeitstand in einen 4:1-Erfolg um. Besonders herausstach dabei Christina Edlinger, die zwei Treffer erzielte.

Gleich mit beiden Teams reiste Slovan Bratislava nach St. Pölten zum Testspiel, auch im Zuge der Sommervorbereitung gab es ein Doppel, damals behielten die Wölfinnen in beiden Duellen die Oberhand. Das Rückspiel in der niederösterreichischen Landeshauptstadt lief in der Anfangsphase ohne allzugroßen Torszenen auf beiden Seiten ab, erst in Minute 26 erzielte Carina Mahr den Führungstreffer. Bis dahin taten sich die Gäste aus der Slowakei zwar schwer, konnten die Gastgeberinnen jedoch einige Male ärgern. Nach dem Tor jedoch riss bei den Tabellenführerinnen der slowakischen Liga der Faden, so erhöhten Mateja Zver (per Freistoss) und Evelin Kurz noch vor dem Pausentee auf 3:0.



SKN II dreht mit starker zweiter Hälfte Rückstand in Sieg um

Die Verschnaufpause weckte bei Slovan zwar neue Kräfte, spielbestimmend blieben dennoch die Gastgeberinnen. Diese erspielten sich auch im zweiten Durchgang immer wieder gute Chancen und bescherten der gegnerischen Torfrau einen arbeitsreichen Abend. Speziell in den zweiten 45 Minuten geigten die Wölfinnen groß auf und zogen bis zum Beginn der Schlussviertelstunde mit 8:0 davon. Für den finalen Treffer sorgte Fanni Vago kurz vor dem Ende, so gewann die Elf von Spielertrainerin Fanni Vago auch im zweiten Test der Wintervorbereitung mit 9:0. Übrigens das selbe Ergebnis, mit dem man vor einem Jahr den FC ETO Györi auf dessen Heimanlange bog. Die Ungarinnen sind kommenden Dienstag zu einem freundschaftlichen Test nach St. Pölten geladen, das Spiel beginnt um 15 Uhr.Kuttner, Tabotta (46.Min. Brunnthaler), Biroova (60.Min. Tabotta), Babicky, C.Mahr, Eder (60.Min. Prohaska), Prohaska (30.Min. Zver), Pöltl (30.Min. Vago), Pinther (46.Min. Pöltl), Krumböck, Kurz (60.Min. Pinther)Carina Mahr (26., 70. und 77.Min.), Fanni Vago (47., 55. und 80.Min.), Mateja Zver (37. und 63.Min.) und Evelin Kurz (43.Min.)Paralell zum Duell der Bundesligaklubs fand zeitgleich am Nebenplatz die Partie der zweiten Mannschaften beider Teams statt. Christoph Muezell gab, wie auch in Rohrbach, abermals alleine die Anweisungen von der Bank aus, Trainerkollegin Alexandra Biroova war wenige Meter weiter mit dem A-Team, beim 9:0-Sieg über ihre Landsfrauen, im Einsatz. Nach 45 Minuten lagen die Jungwölfinnen mit 0:1 zurück, fingen sich nach einem Eigenfehler einen Gegentreffer ein. Die Pausenansprache des Coaches zeigte Wirkung und der SKN II sein wahres Potenzial. Diese drehten die Partie durch Treffer von Threresa Rötzer, Julia Gerstl und Christina Edlinger, die mit ihren zwei Toren zum Matchwinner avancierte.Das Trainerduo Biroova/Muezell war nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung: „Der Sieg geht in Ordnung und war über das ganze Spiel gesehen verdient. Wir haben in der Pause einige Dinge angesprochen, diese hat das Team in den zweiten 45 Minuten perfekt umgesetzt. Die Defensive stand stabil und hat im zweiten Durchgang kaum noch etwas zugelassen. Slovan hat uns mehr gefordert als vor einer Woche Südburgenland, es war ein guter Test auf den man aufbauen kann für die kommenden Aufgaben“, so Christoph Muezell nach dem Spiel.Der SKN II bestreitet am Samstag, den 11. Februar, ein Hallenturnier in Bruck an der Leitha. Gegnerinnen sind unter anderem FSG Eggendorf, OFK Dunajska Luzna und die Gastgeberinnen von Göttlesbrunn-Arbesthal.C. Günay, V. Günay, Taskin, Rötzer, Rankovic, Hörhan, Muck, Gerstl, Kräftner, Herndler, Edlinger, S. MahrChristina Edlinger (2),Theresa Rötzer und Julia Gerstl