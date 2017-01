Wölfinnen holen Platz 3 beim Turbine Hallencup 2017

30.01.2017, 20:11 Uhr

Ohne Niederlage im Turnierverlauf sicherten sich die Frauen des SKN Platz 3 beim 5. Internationalen Turbine Hallencup. Erst im Halbfinale zog man gegen Sporting Lissabon im Neunmeterschießen den Kürzeren, im kleinen Finale reichte ein 3:1 gegen Sparta Prag zu Bronze. Mateja Zver wurde zur Spielerin des Turniers gewählt.

Die Titelverteidigerinnen reisten mit großen Zielen nach Potsdam und wollten auch in diesem Jahr wieder über den großen Coup jubeln. Bereits zum Auftakt zeigte das Team von Spielertrainerin Fanni Vago, dass mit dem Team aus St. Pölten zu rechnen sein wird und setzte mit einem 5:2 gegen Glasgow City für ein dickes Ausrufezeichen. Auch im zweiten Gruppenspiel gegen Sparta Prag sah es lange Zeit nach einem vollen Erfolg aus, ehe Adela Odehnalova den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand erzielte. Den ganzen Zorn über das unglückliche Remis bekamen die Däninnen von Fortuna Hjörring zu spüren, die mit 5:0 abgeschossen wurden. Den Abschluss des ersten Tages bildete der 2:1-Sieg gegen Glasgow City. Ein später Treffer der Schottinnen blieb dank Toren von Jasmin Eder und Laura Krumböck ohne weitere Folgen für den SKN.

Mit Sieg über Sparta Prag Gruppensieg fixiert

Mateja Zver zur Spielerin des Turniers gewählt

Der Sonntag begann sogleich mit einem weiteren Sieg für die Wölfinnen, die sich beim tschechischen Klub Sparta Prag revanchierten und mit einem 3:2 den Gruppensieg sicherten. Im letzten Spiel der Gruppe A retteten Alexandra Biroova und Jasmin Eder mit ihren Treffern dem SKN noch einen Punkt. Hjörring brachte die frühe 2:0-Führung nicht ins Ziel und musste sich schlussendlich mit einem 2:2 begnügen. Die St. Pöltnerinnen beendeten mit 14 Punkten ihre Gruppe als Sieger, dahinter folgten Sparta Prag und Fortuna Hjörring. Auf dem letzten Platz landeten die Schottinnen von Glasgow City. Auf der Gegenseite war das Rennen um die Spitze etwas knapper, Gastgeber Turbine Potsdam gab sich jedoch keine Blöße und platzierte sich mit 15 Zählern an der Spitze. Dahinter landeten Sporting Portugal, Stabaek IF und MTK Hungaria auf den weiteren Positionen.Im anschließenden Halbfinalspiel gegen Sporting Portugal bissen sich die Wölfinnen an Torfrau Morais die Zähne aus. Die 24-jährige portugiesische Teamkeeperin wehrte sämtliche Angriffe des SKN ab, erst ein Penalty von Mateja Zver brachte den Ausgleich. Da es im weiteren Verlauf des Spiels keine weiteren Treffer gab, musste ein Neunmeterschießen die Entscheidung bringen. Nichts zu halten gab es dabei für SKN-Torfrau Isabella Kresche, so setzte sich Sporting mit 6:4 durch und zog ins Finale ein, wo man beim 1:3 gegen Turbine Potsdam das Nachsehen hatte. Im kleinen Finale behielt der SKN die Oberhand und besiegte Sparta Prag ebenso mit 3:1. Mit ihrem Treffer in der Schlussphase sorgte Mateja Zver für die Entscheidung, die Slowenin wurde anschließend zur Spielerin des Turniers gewählt.Die Titelverteidigung blieb beim SKN zwar aus, dennoch zeigte man erneut ein starkes Turnier. Die Bilanz der diesjährigen Hallensaison der Wölfinnen: Zwei Siege bei nationalen Turnieren sowie zwei dritte Plätze bei den internationalen Pokalen in Potsdam und Zagreb. Eine sehenswerte Ausbeute!1. Turbine Potsdam2. Sporting Lissabon4. AC Sparta Prag5. Fortuna Hjörring6. Stabaek IF7. Glasgow City FC8. MTK HungariaFanni Vago (2 Tore), Mateja Zver, Jennifer Pöltl, Jasmin EderJennifer PöltlFanni Vago (2 Tore), Jennifer Pöltl, Mateja Zver, Nadine ProhaskaJasmin Eder, Laura KrumböckAdina Hamidovic (2 Tore), Mateja ZverAlexandra Biroova, Jasmin EderMateja ZverFanni Vago, Alexandra Biroova, Mateja ZverIsabella Kresche, Vanessa Kuttner, Gina Babicky, Jennifer Pöltl, Fanni Vago, Nadine Prohaska, Alexandra Biroova, Mateja Zver, Adina Hamidovic, Jasmin Eder, Laura Krumböck