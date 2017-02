Melk: 61 Wohnungen im Endspurt – Ende April startet der große Umzug

09.02.2017, 15:53 Uhr

Einfache, schlau strukturierte Grundrisse zur optimalen Nutzung jedes Quadratmeters sind in der Siegfried Ludwig-Straße 5 in Melk das große Plus.

Größen von 47 bis 88 m² mit 2 bis 4 Zimmern stehen zur Auswahl. Im Erdgeschoß verfügt jede Wohnung über eine Terrasse mit großem Eigengarten, in den Obergeschoßen können Sie Ihre Privatsphäre auf dem eigenen Balkon genießen. Dachgeschoßwohnungen haben geräumige Dachterrassen zu bieten. Jeder Einheit sind ein PKW-Stellplatz in der Tiefgarage sowie ein Kellerabteil zugeordnet.

Die gesamte Anlage ist in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung ausgeführt, verfügt über großzügige Freibereiche und ist durch einen Lift erschlossen. Die Bäder können barrierefrei angepasst werden. Die Lage bietet beste Infrastruktur, Nahversorger, Bildungseinrichtungen und die Autobahnanbindung zur A1 ist in nur wenigen Minuten erreichbar. Durch die Westbahn sind Linz, Wien und St. Pölten sehr gut erschlossen.Die Bauarbeiten gehen derzeit ins Finale, bereits Ende April werden die Wohnungen an die künftigen Mieter übergeben. Die Form der Miete mit Eigentumsoption lässt Ihnen die Entscheidung die Wohnung einmal zu kaufen offen. Flexibler Wohnen geht nicht. Die Nachfrage ist groß, daher lohnt es sich schnell einen Blick auf www.alpenland.ag zu werfen und sich gleich Ihre Wunschwohnung zu reservieren.Für Fragen und Anmeldungen zu einem Besichtigungstermin kontaktieren Sie Ihre Alpenland-Wohnungsberaterin