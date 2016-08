Neue Geschäftsführerin für Leiner-Stammhaus

31.08.2016, 12:34 Uhr

Dalilah Jujic leitet seit Kurzem das Traditions-Möbelhaus am Rathausplatz. Mit frischen Ideen will sie das Haus modernisieren.

ST. PÖLTEN (red). Sie ist Anfang 30, kompetent und energiegeladen: Dalilah Jujic, die neue Geschäftsleiterin des Leiner-Stammhauses am Rathausplatz. „Wir wollen präsenter Teil der Innenstadt werden“, sagt die gebürtige Bosnierin, die seit zwölf Jahren in der Möbelbranche arbeitet, dort alle Stationen durchlaufen und mit 29 Jahren ihr erstes Haus geleitet hat.Dalilah Jujic möchte das Logo mit den drei grünen Gänsen nicht nur wieder mehr in die Öffentlichkeit tragen: „Wir sind zum Beispiel bei der Kinderspielstadt dabei.“ Sie will Leiner auch trendiger und moderner, mit hohem Qualitätsanspruch, positionieren: „Wir bieten keinen Ramsch.“Das Haus wird derzeit renoviert. Die Wohnzimmer-Abteilung ist schon frisch gestaltet, die Fassade folgt. Die neue Chefin setzt auf ihre „beherzten und beständigen Mitarbeiter“, möchte junge Menschen zur Mitarbeit motivieren: „Der Konzern unterstützt uns dabei voll und ganz.“ Mit Jujic sind nun beide St. Pöltner Leiner/Kika-Filialen in Frauenhand. Im Konzern gibt es in ganz Österreich nur vier weibliche Geschäftsleiter.