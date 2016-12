Weihnachtsgeschenke - absetzbar oder Steuerfalle?

05.12.2016, 21:06 Uhr

Weihnachtsgeschenke und Einkommenssteuer:

Nein, Weihnachtsgeschenke an Geschäftspartner oder Kunden sind grundsätzlich nicht als Betriebsausgabe absetzbar. Derartige Kosten fallen unter den so genannten „nicht abzugsfähigen Repräsentationsaufwand“. Aber auch hier gibt es Licht am Ende des Tunnels. Denn, sind Geschenke an Kunden mit einem entsprechenden Werbeaufwand verbunden, sind sie sehr wohl steuerlich absetzbar. Das ist insbesonders dann der Fall, wenn die Geschenke mit Firmenlogo und Firmenaufschrift versehen werden. Um allzu exklusive Geschenke sollte es sich dabei nicht handeln. Typische Beispiele sind eine Flasche Wein, Kugelschreiber, Feuerzeuge, Kalender und vieles mehr.



Weihnachtsgeschenke und die Umsatzsteuer:

Exklusivere Geschenke lassen sich aber beispielsweise dann von der Steuer absetzen, wenn es sich um Incentives handelt. Vielleicht möchten Sie Ihren Geschäftspartner für spezielle Erfolge ja mit einer Reise belohnen. Welche Aspekte hierbei zu beachten sind um in keine Steuerfalle zu tappen, wird in einem Folgebeitrag verraten.War für die Kundengeschenke ein gänzlicher oder teilweiser Vorsteuerabzug möglich, dann unterliegen diese grundsätzlich auch der Umsatzsteuer. Eine Ausnahme gilt für Geschenke von geringem Wert oder Warenmuster (bis € 40,-- ohne Umsatzsteuer). Wird diese Grenze von € 40,-- in einem Kalenderjahr pro Kunde nicht überschritten fällt keine Umsatzsteuer an.Sollten Sie weitere Fragen haben, sind wir gerne für Sie da: www.himmelsberger.at