Almwanderung

22.01.2017, 07:19 Uhr

Die Kirche wurde 1173 durch Bischof Heinrich von Gurk geweiht. Um 1330 wurde die Kirche umgebaut und seit 1955 ist die Kirche mit Steinplattln gedeckt.Die Flattnitz ist ein Luftkurort in Kärnten. Sie liegt auf einer Hochebene der Gurktaler Alpen, die einen Übergang zwischen dem Gurk- und dem Murtal bildet und liegt auf 1400 m . Auf steirischer Seite endet die Passstraße in Stadl an der Mur. Die Passhöhe, genannt Flattnitzer Höhe.Sehr gut beschildert folge ich den Taferln erstmal zum Flattnitzer See, steil hinunter um diesen zu umrunden und dann geht es lange eben an den Liften vorbei zwischen urigen Ferienhäusern vorbei immer die wärmende Sonne im Rücken . Eine echte Genußwanderung , kurz entlang der Straße dann links hinauf in einigen Serpentinen immer der Sonne entgegen erreicht man eine verwehte Lichtung wo man dann wieder talwärts wieder an schönen Hütten vorbei läuft; in der Ferne stets ein tolles Gebirge im Augenwinkel dessen Gipfel meine Sehnsucht diese zu erklimmen, erwecken.Nun werde ich aus dieser Genußwanderung herausgerissen als ich wieder die Johanneskirche erblicke und meine Heimfahrt antrete und mir denke: „Flattnitz , ich komme wieder.“Alfons Lepej