Eishockey-Schlagerspiel spaltet Liebenfels

ALTHOFEN. Beim Eishockeymatch am Samstag, den 28. Jänner in der Eishalle Althofen, spaltet sich Liebenfels wieder in zwei Lager. Denn ab 16 Uhr treffen die Eishockey-Mannschaften Liebenfels-Zweikirchen und Pulst-Glantschach beim Schlagerspiel wieder aufeinander.

Der Eintritt zum Spiel ist frei, ein Shuttlebus bringt Interessierte um 15.15 Uhr vom Liebenfelser Hauptplatz zur Eishalle. Um 19.30 Uhr geht es retour.

Bevor das Schlagerspiel beginnt, findet das Prominentenpenaltyschießen um 16 Uhr statt. Um 19 Uhr werden in der Eishalle die Sieger geehrt und der Gewinn vom Losverkauf wird ermittelt.

Der Erlös kommt einem erkrankten Kind aus Liebenfels zu gute.