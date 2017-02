LIEBENFELS. Die Trachtengruppe Sörg lädt am Freitag, den 10. Februar, um 18 Uhr, zum Frühlingserwachen im Glantal ein. Im Kulturhaus Liebenfels findet ein Vortrag von Biogärtner Karl Ploberger statt. Er stellt an diesem Abend auch sein Buch "Der Gartenflüsterer" vor. Des weiteren gibt es eine Ausstellung von kreativem Handwerk.

Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.



Karten sind bei den Mitgliedern der Trachtengruppe Sörg, bei der Raika Liebenfels, in der Gemeinde Liebenfels sowie in der Buchhandlung Besold in St. Veit erhältlich.