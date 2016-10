, Hauptpl. 14 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Hans-Peter Premur stellt sein Buch "Deine Kirche - Meine Kirche" am Mittwoch, den 12. Oktober, um 18.30 Uhr in der Buchhandlung Besold vor.

Der Autor versucht, mit den Traditionen der Orthodoxie oder des indischen Yogas die eigene Spiritualität zu beleben. In üblichen Bereichen des kirchlichen Lebens setzt er innovative Zeichen in Richtung Zukunftsfähigkeit.



Anmeldung erbeten an buch@besold.at