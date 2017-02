Interne Eisstockmeisterschaft 2017

14.02.2017, 20:48 Uhr

Bestens organisiert durch Valentin Slamanig und wunderbar verpflegt durch die Familie Joas, die auch für die perfekt präparierten Bahnen verantwortlich waren.Um den Titel traten heuer sieben Moarschaften gegeneinander an, wobei die Vorjahressieger erstmals ihren Titel verteidigen konnten.

Ergebnisliste:

Unsere großzügigen Sponsoren machten es möglich, dass jeder Teilnehmer einen tollen Preis mit nach Hause nahm.Danke an Albert Grill für den tollen beigesteuerten Preis, sowie an die Sponsoren von Villacher Bier, Raika Brückl, Hirter Bier, Donau Chemie und an die Weißberger Hütte.Grill Gerhard, Opressnig Klary, Samitz Andi, Schiffelbein JohannTellian Harald, Lessiak Ines, Sowa Gundolf, Unterberger RudiSteiner Hubert, Stern Annelise, Opressnig Karl, Palaver AdiSowa Martin, Grill Ulli, Samitz Magda, Haimburger HerbertRobatsch Hannes, Potisk Lissi, Grill Albert, Krenn EwaldPotisk Udo, Slamanig Birgit, Robatsch Madeleine, Pegrin FranzKorack Gottfried, Macher Annemarie, Zottler Christoph, Oberberger Erich