BRÜCKL. Die Jagdgesellschaft Selesen-Krainberg lädt am Samstag, den 4. Februar, ab 20 Uhr herzlich zum Brückler Jägerball im Gemeinschaftshaus Brückl ein.

Das Programm umfasst Tanz und Show mit "hello again", Auftritt der Landjugend, Glückshafen mit wertvollen Preisen und die Disco.



Karten im Vorverkauf Euro 6,- und an der Abendkasse Euro 8,-.