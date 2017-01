Kärntnerball geht in die 7. Runde

LIEBENFELS. Der Musikverein Glantal Liebenfels lädt am Samstag, den 7. Jänner, ab 19 Uhr, wieder zum allseits beliebten Kärntnerball im Kulturhaus Liebenfels ein, heuer bereits zum 7. Mal.

Für musikalische Unterhaltung sorgen ab 19 Uhr "Eingspritzt" unplugged, ab 21 Uhr die "Kärntner Buam" und um 23 Uhr sorgt Stargast "Hannah aus Tirol" für Stimmung.

Durch den Abend führt Seppi Rukavina.



Der Aufschwung der Tracht wird auch heuer wieder als Motto genommen und so werden die Gäste in Tracht erwartet.

Der Musikverein Glantal Liebenfels ist ein Garant für einen tollen Ball und wird mit seinen 40 Mitgliedern und zahlreichen freiwilligen Helfern den Abend gestalten.



Karten sind bei allen Mitgliedern des Musikverein Glantal Liebenfels erhältlich.