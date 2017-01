"Kalter Markt" in der St. Veiter Innenstadt

, 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Hauptplatz , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

ST. VEIT. Der "Kalte Markt" in der St. Veiter Innenstadt ist seit über 360 Jahren ein fixer Bestandteil zu Beginn des Jahres. Am Hauptplatz finden sich zahlreiche Marktfiranten aus dem ganzen Bundesgebiet ein und bieten Ihre Waren an.



Die Angebotspalette reicht von Qualitätstextilien für Damen, Herren und Kinder über Lederwaren und Jagdbekleidung, feinen Kräuterprodukten, Suppen, Gewürzen, Gesundheitsartikeln, bis hin zu Konditor- und Süßwaren, Speck, Salami, Hauswürste und verschiedene Käsesorten u. v. m.



Die Stände sind am Montag, den 16., und Dienstag, den 17. Jänner, jeweils von 8 bis 17 Uhr geöffnet.



Weitere Infos: Marktverwaltung St. Veit, Tel. 04212/5555-57.