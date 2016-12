Mit STS Liedern Weihnachten entgegen

AT

ST. VEIT. Als etwas andere Einstimmung auf das Weihnachtsfest singt Musiker Rudi Lechner Melodien des steirischen Trios STS am Donnerstag, den 22. Dezember, um 18 Uhr am Adventmarkt in St. Veit.

Altbewährte, aber auch wenig bekannte Nummern von STS sollen das Publikum zum Nachdenken anregen und den Advent besinnlich ausklingen lassen.



Eintritt: Freie Spende für die Jugendarbeit der Pfarre St. Veit.

Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung!

Weitere Infos: 0676/7323217