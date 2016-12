Musikalischer Abend für einen guten Zweck

, Schloßallee 6 , 9313 Sankt Georgen am Längsee AT

Stiftskirche , Schloßallee 6 , 9313 Sankt Georgen am Längsee AT

ST. GEORGEN. In der Stiftkirche St. Georgen findet am Donnerstrag, den 22. Dezember, um 19.30 Uhr, das Benefizkonzert "Trågs Christkindle im Herz'n" zu Gunsten in Not geratener Feuerwehrmitglieder sowie deren Familien im Bezirk St. Veit statt.

Für einen guten Zweck unterhalten "Da-8Gsong", das Bläserensemble der Feuerwehrmusik Pölling und Eveline Schuler an der Harfe. Verbindende Worte spricht Bischof Alois Schwarz. Nach dem Konzert folgt eine musikalisch umrahmte Agape im Stiftshof.