do it yourself... und das fair!Du nähst gerne aber findest wenig Zeit dazu? Du willst deine Nähfertigkeiten verbessern und verschiedene Nähtechniken kennenlernen oder einfach nur neue Ideen bekommen oder Nähreparaturen oder Änderungsarbeiten durchführen?Im monatlichen Nähcafè erfährst du anhand eines besonderen Nähstückes oder Schnittes Tipps und Tricks, erhältst du Anregungen und kannst Fragen an eine professionelle Modedesignerin und Damenkleidermacherin stellen.

Referentin: Petra PflegerAbsolventin der Modeschule Wien im Schloss Hetzendorf, sammelte Auslandserfahrung in der Schweiz und Deutschland, Veranstaltungsdesignerin, Kostümbild und Kostümbild Assistenz (Film und Fernsehen), seit 2007 Modedesignerin mit eigenen Label „PEZOLITA“, www.pezolita.comKosten: € 23,- pro VormittagInformationen und Anmeldung:KBW Althofen - Monika Suntingermonika.suntinger@aon.at bzw. Tel. 0680 2073929Mitzubringen:Nähstück bzw. Stoff und Material, Stecknadeln, Massband, Geodreieck, eine Stoff- und eine Papierschere, langes Lineal, Schneiderkreide und Nähmaschinen bitte selbst mitbringen bzw. bei Anmeldung bekannt geben, was nicht vorhanden ist.